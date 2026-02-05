ООН різко скорочує підтримку українців

Фінансовий план підтримки на 2026 рік, підготовлений Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передбачає суттєве скорочення обсягів фінансування порівняно з попередніми роками.

Згідно з оприлюдненими даними, потреби на допомогу українцям у 2026 році оцінено у 614 млн доларів, що на 23,6% менше, ніж було закладено у плані на 2025 рік (803,6 млн доларів).

В УВКБ ООН зазначають, що проблема полягає не лише у зменшенні запланованих сум, а й у падінні фактичного рівня фінансування програм. У 2022 році було профінансовано 91,7% плану, у 2023-му — 84%, у 2024-му — 64%, а у 2025 році — лише 43,7%. Таким чином, реальний обсяг допомоги українським біженцям за кілька років скоротився майже вдвічі.

Водночас в ООН наголошують, що гуманітарні потреби України залишаються критичними. Загострення бойових дій у 2025 році, зростання ракетних і дронових атак, а також удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі спричинили нові хвилі переміщення населення.

За даними Місії ООН з моніторингу прав людини, 2025 рік став найбільш смертоносним для цивільних від початку повномасштабної війни: загинули 2514 осіб, ще 12 142 були поранені, що на 31% більше, ніж у 2024 році.

Станом на кінець 2025 року за кордоном перебувають 5,86 млн українців у статусі біженців, з них близько 5,3 млн — у країнах Європи. В Україні налічується близько 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких мають цей статус понад два роки.

Згідно з Планом гуманітарних потреб та реагування на 2026 рік, УВКБ ООН планує підтримати 2,1 млн осіб в Україні та 482 тис. українських біженців за кордоном. Із загальної суми фінансування 470 млн доларів передбачено на потреби всередині країни та 144 млн — на допомогу за її межами.

В ООН попереджають, що через дефіцит коштів обсяги допомоги вже скорочуються, зокрема в межах зимових програм підтримки, попри складну гуманітарну ситуацію та збереження високих потреб населення.

