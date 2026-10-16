Колишнього військового ЗСУ, який став генерал-майором армії РФ, оголосили в розшук

Колишньому військовослужбовцю Збройних сил України, який після окупації Криму перейшов на бік Росії та продовжив службу в її армії, заочно повідомили про підозру в державній зраді й дезертирстві. Нині він, за даними слідства, має звання генерал-майора та командує мотострілецькою дивізією російських військ.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, у 2014 році чоловік мав звання капітана та обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командира однієї з військових частин Військово-морських сил ЗСУ в Криму.

Після окупації півострова він мав передислокувати особовий склад до Миколаєва, однак до нового місця служби не прибув. Натомість залишився на окупованій території та добровільно вступив до російської армії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ військовий продовжив службу та брав участь у бойових діях проти України. У різні періоди він командував мотострілецькими полками й бригадою.

Із травня 2025 року, як зазначають у прокуратурі, підозрюваний командує мотострілецькою дивізією загальновійськової армії угруповання військ «Север» РФ. Він має звання генерал-майора.

Чоловікові інкримінують державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111 і ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України. Його звільнили з військової служби, виключили зі списків особового складу ЗСУ та оголосили в розшук.