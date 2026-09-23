У Чехії відкопали гігантські споруди прадавньої цивілізації (ФОТО)

Один доісторичний будинок, виявлений під час розкопок на дорозі в Чехії, виявився частиною набагато більшого археологічного ландшафту. Через кілька місяців після виявлення першого плану забудови археологи розпізнали приблизно 16 неолітичних довгих будинків, деякі з яких сягають вражаючих 36 метрів у довжину.

Знахідки були зроблені Археологічним центром Оломоуц вздовж запланованої автомагістралі D55 між Кокорами та Пршеровом у центральній Моравії. Будинки, вік яких становить приблизно 7000 років, належали одним із найдавніших сільськогосподарських громад регіону. Разом із ямами для зберігання, печами та іншими залишками поселень вони пропонують уявлення про повсякденне життя в часи, коли сільське господарство змінювало Центральну Європу.

Від окремого будинку до раннього землеробського ландшафту

Коли археологи оголосили про перші знахідки у листопаді 2025 року, одним із відкриттів був повний план неолітичної будівлі поблизу Рокитніце. На той момент дослідники дослідили понад 300 археологічних пам'яток вздовж маршруту автомагістралі.

Згодом розкопки розширилися, виявивши додаткові поселення, пов'язані з культурою лінійної кераміки, однією з найдавніших сільськогосподарських традицій у Центральній Європі.

На момент завершення польових досліджень 29 липня 2026 року на неолітичних пам'ятках поблизу Кокорів та Рокитніце було виявлено приблизно 16 планів довгих будинків. Деякі з них сягали 36 метрів, що демонструє значний масштаб будівель, побудованих громадами, що жили в цьому регіоні за тисячі років до появи перших міст.

Самі дерев'яні будівлі не збереглися. Натомість археологи визначили їхні обриси за слідами, залишеними в землі, що дозволило реконструювати початкові розміри споруд.

Такі довгі будинки були характерними для культури лінійної кераміки, громади якої поширилися на значну частину Центральної Європи протягом шостого тисячоліття до нашої ери. Вони були побудовані навколо міцних дерев'яних каркасів зі стовпами, що підтримували стіни та дах. Їхній розмір відображає значні інвестиції праці та будівельних матеріалів, необхідних для створення постійних сільськогосподарських поселень.

Моравські знахідки є особливо інформативними, оскільки археологи виявили кілька будівельних планів, а не одну ізольовану споруду. Подальший аналіз може допомогти з'ясувати, як були розташовані ці будинки та чи належали вони до послідовних фаз заселення.