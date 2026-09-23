﻿
Культура

У Чехії відкопали гігантські споруди прадавньої цивілізації (ФОТО)

У Чехії відкопали гігантські споруди прадавньої цивілізації (ФОТО)

Один доісторичний будинок, виявлений під час розкопок на дорозі в Чехії, виявився частиною набагато більшого археологічного ландшафту. Через кілька місяців після виявлення першого плану забудови археологи розпізнали приблизно 16 неолітичних довгих будинків, деякі з яких сягають вражаючих 36 метрів у довжину.

Знахідки були зроблені Археологічним центром Оломоуц вздовж запланованої автомагістралі D55 між Кокорами та Пршеровом у центральній Моравії. Будинки, вік яких становить приблизно 7000 років, належали одним із найдавніших сільськогосподарських громад регіону. Разом із ямами для зберігання, печами та іншими залишками поселень вони пропонують уявлення про повсякденне життя в часи, коли сільське господарство змінювало Центральну Європу.

Від окремого будинку до раннього землеробського ландшафту

Коли археологи оголосили про перші знахідки у листопаді 2025 року, одним із відкриттів був повний план неолітичної будівлі поблизу Рокитніце. На той момент дослідники дослідили понад 300 археологічних пам'яток вздовж маршруту автомагістралі.

Згодом розкопки розширилися, виявивши додаткові поселення, пов'язані з культурою лінійної кераміки, однією з найдавніших сільськогосподарських традицій у Центральній Європі.

На момент завершення польових досліджень 29 липня 2026 року на неолітичних пам'ятках поблизу Кокорів та Рокитніце було виявлено приблизно 16 планів довгих будинків. Деякі з них сягали 36 метрів, що демонструє значний масштаб будівель, побудованих громадами, що жили в цьому регіоні за тисячі років до появи перших міст.

Самі дерев'яні будівлі не збереглися. Натомість археологи визначили їхні обриси за слідами, залишеними в землі, що дозволило реконструювати початкові розміри споруд.

Такі довгі будинки були характерними для культури лінійної кераміки, громади якої поширилися на значну частину Центральної Європи протягом шостого тисячоліття до нашої ери. Вони були побудовані навколо міцних дерев'яних каркасів зі стовпами, що підтримували стіни та дах. Їхній розмір відображає значні інвестиції праці та будівельних матеріалів, необхідних для створення постійних сільськогосподарських поселень.

Моравські знахідки є особливо інформативними, оскільки археологи виявили кілька будівельних планів, а не одну ізольовану споруду. Подальший аналіз може допомогти з'ясувати, як були розташовані ці будинки та чи належали вони до послідовних фаз заселення.

Аерофотознімок археологів, які розкопують залишки доісторичного поселення вздовж траси D55 у Чехії.

Розкопані ями та інші археологічні пам'ятки вздовж траси автомагістралі D55 виявляють сліди доісторичної діяльності в центральній Моравії. Фото: Археологічний центр Оломоуц.

Яким було життя навколо 36-метрових будинків?

Будівлі були не єдиними слідами, залишеними неолітичними мешканцями.

Археологи також виявили ями для зберігання речей, печі та інші елементи, пов'язані з повсякденною діяльністю. Ці відкриття допомагають розмістити будинки в ширшому середовищі поселень, де виробництво їжі, зберігання та домашня робота були невід'ємною частиною повсякденного життя.

Для громад, які залежали від сільського господарства, зберігання зібраного врожаю було особливо важливим. Складські ями могли зберігати провізію, а печі забезпечували приміщення для обігріву та приготування їжі.

Навколишній ландшафт сприяв розвитку землеробства та скотарства, діяльності, що була центральною частиною способу життя лінійної кераміки. На відміну від попередніх мобільних популяцій мисливців-збирачів, ці громади інвестували у значні будівлі та створювали сільськогосподарські поселення.

Розкопки дають можливість дослідити, як така діяльність була організована на нещодавно виявлених місцях. Однак оголошені результати не встановлюють, скільки людей займало кожен будинок, або чи всі 16 будівель стояли одночасно.

Одна з найбільших концентрацій археологічних пам'яток була зафіксована в Кокорах-Підсідках, де дослідники дослідили 974 об'єкти. Вони відображають кілька періодів заселення, а не виключно неолітичну діяльність.

Кераміка та її фрагменти, виявлені в ґрунті під час археологічних розкопок у Чехії.

Кераміка та її фрагменти, виявлені під час археологічного дослідження маршруту автомагістралі D55 у Чехії. Фото: Археологічний центр Оломоуц.

 

Шосе розкриває більше, ніж перших фермерів

Неолітичні поселення були частиною набагато масштабнішого дослідження, проведеного Археологічним центром Оломоуц для Управління доріг та автомагістралей Чехії.

Під керівництвом археолога Марека Калабека команда дослідила майже сім кілометрів запланованого маршруту D55 у період з вересня 2025 року по липень 2026 року.

Загалом археологи задокументували 1879 об'єктів поселень та 65 могил з інгумацією та кремацією, а також додаткове людське поховання, знайдене в межах засипки поселення. Дослідження підтвердило 12 раніше очікуваних археологічних пам'яток та виявило раніше невідоме місце розташування в Длугоніце.

Пізніші громади також залишили вагомі докази своєї присутності. У цвинтарях ранньої бронзової доби були знайдені такі предмети, як мідні прикраси, кістяні намистини, гончарні посудини, бронзові шпильки та браслети. Дослідники також виявили 18 кремаційних поховань пізньої бронзової доби.

У Длугоніце поховання, пов'язане з культурою шнурової кераміки, містило кераміку, мідну прикрасу та кам'яне знаряддя праці. Ці знахідки ілюструють, як ландшафт продовжував приваблювати громади ще довго після того, як його найперші землероби заснували свої поселення.

Однак неолітичні будинки залишаються особливо відчутним зв'язком з найдавнішими сільськогосподарськими мешканцями регіону. Їхні збережені плани розкривають розміри будівель, які колись стояли серед ландшафту полів, складських приміщень та побутової діяльності.

Людські скелетні останки та пов'язані з ними археологічні знахідки, виявлені в доісторичному похованні в Чехії.
Доісторичне поховання, виявлене під час розкопок вздовж запланованої автомагістралі D55 між Кокорами та Пржеровом у Чехії. Фото: Археологічний центр Оломоуц.

Що далі відбувається з відкриттями?

Хоча розкопки завершено, знайдені матеріали зараз проходять очищення, консервацію, документування та спеціалізований аналіз в Археологічному центрі Оломоуц . Згодом знахідки будуть передані до Музейного археологічного центру при Оломоуцькому регіональному музеї.

Калабек також планує представити знахідки публіці під час Дня археології 17 жовтня 2026 року в Археологічному центрі Оломоуц.

Для дослідників розкопки на шосе перетворили спочатку ізольований неолітичний будинок на свідчення набагато ширшого ландшафту поселень. Подальше вивчення 16 планів будівель та пов'язаних з ними особливостей може дати чіткіше уявлення про те, як жили деякі з найдавніших сільськогосподарських громад центральної Моравії майже 7000 років тому.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Чехіянеолітбудинкипрадавні люди
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Головне 23.09.2026 07:25:34
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Читати
В Україні 23 вересня очікуються дощі, на Лівобережжі - із грозами та шквалами
Суспiльство 23.09.2026 00:04:29
В Україні 23 вересня очікуються дощі, на Лівобережжі - із грозами та шквалами
Читати
Чарльз Спенсер видав мемуари про життя його покійної сестри, принцеси Діани
Культура 22.09.2026 23:03:57
Чарльз Спенсер видав мемуари про життя його покійної сестри, принцеси Діани
Читати

Популярнi статтi