﻿
Війна

На Львівщині невідомий поранив ножем військового ТЦК

На Львівщині невідомий поранив ножем військового ТЦК

У Шептицькому невідомий чоловік напав на військовослужбовця групи оповіщення ТЦК і завдав йому удару ножем у шию, після чого втік.

"Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", – повідомляє поліція Львівської області.

Напад стався в неділю близько 16:20 на вулиці Тарнавського під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку. Наразі поранений перебуває в реанімації.

Питання правової кваліфікації події вирішується.

Фото: поліція Львівщини.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Львівська областьмобілізаціяТЦКчоловік
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україні варто обрати нового главу держави, який зможе домовитися про завершення війни – Трамп
Полiтика 11.10.2026 10:44:22
Україні варто обрати нового главу держави, який зможе домовитися про завершення війни – Трамп
Читати
Армія РФ втратила за добу на війні проти України 1930 загарбників та два засоби ППО
Війна 11.10.2026 09:38:10
Армія РФ втратила за добу на війні проти України 1930 загарбників та два засоби ППО
Читати
В Україні 11 жовтня дощитиме в північних і західних областях, вдень до +24°
Суспiльство 11.10.2026 08:45:14
В Україні 11 жовтня дощитиме в північних і західних областях, вдень до +24°
Читати

Популярнi статтi