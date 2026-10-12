На Львівщині невідомий поранив ножем військового ТЦК

У Шептицькому невідомий чоловік напав на військовослужбовця групи оповіщення ТЦК і завдав йому удару ножем у шию, після чого втік.
"Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", – повідомляє поліція Львівської області.
Напад стався в неділю близько 16:20 на вулиці Тарнавського під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.
Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку. Наразі поранений перебуває в реанімації.
Питання правової кваліфікації події вирішується.
Фото: поліція Львівщини.Автор: Галина Роюк