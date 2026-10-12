На Львівщині невідомий поранив ножем військового ТЦК

У Шептицькому невідомий чоловік напав на військовослужбовця групи оповіщення ТЦК і завдав йому удару ножем у шию, після чого втік.

"Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", – повідомляє поліція Львівської області.

Напад стався в неділю близько 16:20 на вулиці Тарнавського під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку. Наразі поранений перебуває в реанімації.

Питання правової кваліфікації події вирішується.

Фото: поліція Львівщини.