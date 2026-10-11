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Суспiльство

В Україні 11 жовтня дощитиме в північних і західних областях, вдень до +24°

В Україні 11 жовтня дощитиме в північних і західних областях, вдень до +24°

В Україні в неділю, 11 жовтня, очікується мінлива хмарність, у північних і західних областях пройдуть дощі, вдень 19-24°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"У західних, північних та Вінницькій областях помірні, на заході країни місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці на півдні та сході країни місцями туман.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, в Києві та області вдень дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

У столиці температура 21-23°, на Київщині 19-24°.

 Автор: Сергій Ваха

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