СБУ затримала російську коригувальницю

Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одну російську агентку.

Зловмисниця наводила ракетно-дронові атаки рф по оборонних підприємствах та громадських організаціях, які постачають спорядження для українських захисників, повідомляє СБУ.

«Під прицілом» коригувальниці були військові та волонтерські об’єкти Дніпра та області.



Співробітники СБУ викрили фігурантку, задокументували її роботу на ворога і затримали за місцем проживання.



Завербованою виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. До уваги рашистів жінка потрапила через своїх знайомих з тимчасово окупованої території на сході України.



Після вербування фігурантка пішки або на громадському транспорті об’їжджала місцевість, щоб сфотографувати та зняти на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту.



Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону для подальшого «звіту» кураторам з рф.



Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.