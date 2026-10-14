РФ завдала ударів по енергетичним об'єктам столиці

Російські терористи в ніч на 14 жовтня атакували кілька енергооб'єктів Києва.
"Ворог завдав удару по кількох енергооб'єктах столиці", - сказав мер Києва Віталій Кличко.
Кличко повідомив про постраждалого в Дарницькому районі. Медики його шпиталізували.
В Голосіївському районі загинула одна людина.
Як повідомили в Київпастрансі, через російську атаку в Дарницькому та Печерському районах столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту.
Через підвищену повітряну загрозу, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, також тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк