РФ завдала ударів по енергетичним об'єктам столиці

Російські терористи в ніч на 14 жовтня атакували кілька енергооб'єктів Києва.

"Ворог завдав удару по кількох енергооб'єктах столиці", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомив про постраждалого в Дарницькому районі. Медики його шпиталізували.

В Голосіївському районі загинула одна людина.

Як повідомили в Київпастрансі, через російську атаку в Дарницькому та Печерському районах столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту.

Через підвищену повітряну загрозу, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, також тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.

Фото: ДСНС.