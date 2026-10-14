﻿
Столиця

РФ завдала ударів по енергетичним об'єктам столиці

РФ завдала ударів по енергетичним об'єктам столиці

Російські терористи в ніч на 14 жовтня атакували кілька енергооб'єктів Києва.

"Ворог завдав удару по кількох енергооб'єктах столиці", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомив про постраждалого в Дарницькому районі. Медики його шпиталізували.

В Голосіївському районі загинула одна людина.

Як повідомили в Київпастрансі, через російську атаку в Дарницькому та Печерському районах столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту.

Через підвищену повітряну загрозу, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, також тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстріленергетика
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Спецпосланці Трампа у Маямі поставили жорстку умову Україні
Полiтика 13.10.2026 14:48:14
Спецпосланці Трампа у Маямі поставили жорстку умову Україні
Читати
ЄС хоче використати активи РФ для фінансування України
Економіка 13.10.2026 14:11:25
ЄС хоче використати активи РФ для фінансування України
Читати
СБУ затримала російську коригувальницю
Війна 13.10.2026 13:51:24
СБУ затримала російську коригувальницю
Читати

Популярнi статтi