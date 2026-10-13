Примарне перемир’я: скільки ще триватиме фіктивна енергетична гра

Попри те, що президент США оголосив про досягнення енергетичного перемир’я між Києвом та Москвою, країна-агресорка продовжує гамселити своїм ракетно-дроновим залізяччям, в тому числі по енергетичним об’єктам. При цьому українська сторона дійсно взяла паузу в плані обстрілів, зокрема НПЗ РФ. Деталі — далі в матеріалі ForUA.

Сенсаційну новину про те, що Україна та путінська Росія нібито погодилися негайно припинити атаки на енергетичні об’єкти одна одної, президент Трамп, нагадаємо, повідомив увечері 11 жовтня, тим самим задавши інтригу нового тижня і змусивши весь світ гадати про те, як це могло статися настільки раптово. «З цього моменту між Росією та Україною діє припинення ударів по енергетиці! Обидві сторони погодились. Не порушуйте його!», - написав нинішній очільник Білого дому у своїй соцмережі Truth Social, не уточнивши подробиць.

Жодного офіційного підтвердження гучної заяви президента США з боку Києва та Москви не було, при цьому наша держави вустами президента Зеленського підтримала заклик Трампа, вимагаючи аналогічних дій з боку рашистів. Однак з огляду на те, що американський президент вискочив зі своєю «енергетичною» заявою, як Пилип із конопель, почало виникати все більше запитань щодо того, якої мети він прагнув досягти, проголошуючи так зване перемир’я між сторонами без їхньої участі.

У пошуку відповіді на це запитання портал Axios, посилаючись на свої джерела, уточнив, що під «енергетичним перемир’ям» Трамп мав на увазі лише припинення ударів по НПЗ, здатних зірвати його домовленості з кремлівським диктатором Путіним про постачання російського дизельного палива на американський та світовий ринки. «Все виглядає так, ніби Трамп намагається в одноосібному порядку домогтися набуття чинності подібного припинення вогню. Однак Росія поки що ні на що не погоджувалась. Україна ж виступає за таке енергетичне перемир’я, яке заборонить удари по електростанціях», - зазначає Axios. У Білому домі виданню заявили, що «Росія наразі обмірковує цю пропозицію і незабаром ми дізнаємося, чи вони готові на до цього». В американській адміністрації пояснили, що, згідно з планом Трампа, якщо сторони не битимуть по НПЗ, то потім можна буде спробувати розширити угоду та поширити припинення вогню на електростанції та на енергосистему загалом.

В публікації Axios зазначається, що Україна та РФ мають різні можливості щодо НПЗ: «Український чиновник нагадав нам, що його країна має лише один НПЗ, причому він неодноразово зазнавав атак і не може працювати на повну силу, тоді як у Росії - велика мережа НПЗ».

На цьому фоні агентство Bloomberg у понеділок, 12 жовтня опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що у разі продовження ударів по російських НПЗ Зеленський все більше ризикує вступити у відкритий конфлікт з Трампом, який для України може загрожувати припиненням постачання американської зброї за програмою PURL.

Принагідно нагадаємо, що PURL - це спеціальний координаційний механізм під егідою НАТО, у межах якого європейські країни-партнери фінансують та закуповують дефіцитне американське високотехнологічне озброєння (наприклад, ракети для систем ППО Patriot та далекобійні боєприпаси) для потреб ЗСУ. Самі США фінансових внесків у цей фонд не роблять, але блокування програми означатиме заборону на продаж американської зброї через цей трек.

За інформацією видань Financial Times (FT) та CNN, представники Міністерства оборони США 10 та 11 жовтня здійснювали дзвінки до Києва (заступнику очільника ОП Павлу Палісі) та європейських столиць, вимагаючи зупинити далекобійні операції України під загрозою заморозки оборонних постачань. Також подібні попередження начебто озвучували спецпосланці Трампа під час нещодавньої зустрічі з українською делегацією в Маямі.

В адміністрації США офіційно відмовилися підтвердити чи прокоментувати журналістам інформацію про ці дзвінки та погрози, однак посадовці НАТО на умовах анонімності повідомили Суспільному, що постачання зброї Україні за програмою PURL наразі продовжує надходити у звичному режимі. В цьому контексті міністр Німеччини з питань Європи Гюнтер Кріхбаум наголосив, що Берлін розраховує на подальшу стабільність цього механізму, оскільки США «завжди позиціонували себе як надійного партнера».

Тим часом на болотах тішаться «дизельній» угоді Трампа та Путіна, уникаючи прямих відповідей на питання щодо оголошеного президентом США енергетичного перемир’я. Зокрема, напередодні, путінський речник Пєсков повідомив роспропагандистам, що з цього питання «предметно жодних розмов не ведеться», проте «контакти продовжуються». «Коли буде що сказати, проінформуємо. Щодо того, з ким саме продовжуються контакти, мені нема чого додати»,- пихато резюмував трубадур Кремля.

Натомість європейські союзники усіляко намагаються відкрити трампівські очі і показати президенту США, що ніякого енергетичного перемир’я де-факто не існує. Так, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія продовжує обстріли об’єктів української енергетичної інфраструктури. З аналогічними за змістом заявами виступили у німецькому та низці інших європейських урядів.

Хай там як, але з огляду на те, що обстріли українських енергетичних об’єктів (зокрема ТЕЦ-5 у Харкові) продовжилися одразу після оголошення Трампом «перемир’я», очевидно, що Київ довго не бути тримати у кишені свої далекобійні санкції. Однак при цьому Україні, вважають експерти, доведеться ходити по надто тонкій кризі.

«У нас є три тижні до виборів в Конгрес, коли Трамп не може заборонити надавати нам розвіддані. За цей час нам вкрай важливо не стати частиною війни демократів з республіканцями і, що не менш важливо, частиною війни MAGA та так званої старої партії. І цей час потрібно використати для того, щоб зупинка розвідданих та іншої допомоги стала токсичною для Білого дому і Республіканської партії.

Ми вже чітко розуміємо, що європейці зроблять все від себе залежне, щоб підтримати Україну і тут ми будемо мати єдиний фронт. Як результат, у нас є два головних варіанти подальших дій: або війна продовжується, а Росія пробує далі нищити тил і паралельно робить провокації в Європі. Або Трамп добивається реального енергетичного перемирʼя, але Росія продовжує блокувати Чорне море, бити по тилу і ескалює ситуацію в ЄС», - зазначає керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Проте за енергетичне перемирʼя, додає експерт, Путін має попросити щось більше, ніж дизель «і що саме, дізнаємося найближчими днями».

«Станом на зараз стає зрозумілим що таке «енергетичне перемир’я» Трампа. Це відмова обох країн бити по підприємствах нафтопереробного комплексу. При тому, що у нас їх немає.

Відмова завдавати ударів по енергетиці - це вже наступний етап перемир’я, який може розпочатися, якщо Росія погодиться. Але якщо не погодиться -це не скасовує, з точки зору Трампа, того, що Україна не має права бити по російських нафтопереробних заводах. Тому коли Трамп закликає не порушувати оголошеного ним перемирʼя, він саме це має на увазі: Україна має не вражати російські нафтопереробні заводи, інакше він буде шантажувати Україну припиненням допомоги, або просто її припинить. Я думаю, що він сам до такої геніальної думки не дійшов би. Для його стилю це занадто складно. Я думаю, що ця ідея була запропонована Путіним і обговорена під час останньої сердечної телефонної розмови, коли обидва президенти так і не могли покласти слухавок, бо не могли намилуватися красою цієї інтриги», - констатує на своєму авторському Youtube-каналі відомий журналіст Віталій Портников.

На його переконання, заклик Трампа до відставки Зеленського - частина цього плану, «бо таким чином американський президент намагається наїхати на колегу і примусити його припинити удари по нафтопереробних заводах Росії, погрожуючи не просто зупинкою допомоги, але й втратою влади». «Це теж міг вигадати Путін, недарма ж Кремль сприйняв цей заклик з таким ентузіазмом. Мотиви дізнаємося тільки після того, як будуть створені відповідні слідчі комісії Конгресу або вже після закінчення президентства Трампа», - підсумовує Портников, висловлюючи при цьому «велику підозру», що ці мотиви знаходяться далеко не в політичній, а в кримінальній площині.

Тим часом Трамп заявляє, що «енергетичне перемир’я» між Україною та РФ залишається чинним, а у відповідь на питання про російські атаки сказав, що повинен перевірити цю інформацію. Про це нинішній господар Овального кабінету сказав у вівторок, 13 жовтня, спілкуючись з журналістами під час виходу з Білого дому. Трампа також запитали про те, що Україна та Росія не знали про свою згоду на перемир’я. «Ну, вони погодилися», - заявив президент США і додав: «Бо я сказав: «Ви погоджуєтесь!». Ось чому вони і погодилися». Коли його знову запитали про атаки з боку Росії, Трамп відповів наступне: «Ну, мені треба буде це перевірити, бо порушення були з обох боків».