Мерц заявив про небезпечні наслідки перемоги АдН для України

Перемога ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН) на виборах у Саксонії-Анхальт стала серйозним ударом для правлячої партії канцлера Фрідріха Мерца. Сам канцлер визнав, що результати матимуть наслідки не лише для Німеччини, а й для міжнародної політики.

За словами канцлера, німецьке суспільство було глибоко вражене результатами голосування. Він зазначив, що після виборів ситуація змінилася не лише в Саксонії-Анхальт, а й у країні загалом. «Ми не очікували такого повороту подій», — заявив Мерц, додавши, що наслідки виборів можуть відчути і за межами Німеччини.

Канцлер окремо наголосив на можливому впливі результатів виборів на політику щодо Росії та України. На його думку, перемога АдН може бути вигідною Кремлю, оскільки Росія намагається впливати на політичні процеси в Німеччині та дестабілізувати західні демократії. Водночас Мерц заявив, що не збирається змінювати свою позицію щодо підтримки України. «Я ні на міліметр не відступлю від свого принципового переконання, що ми маємо захищати нашу свободу від Росії», — наголосив канцлер.

Він також заявив, що припинення підтримки України не призведе до покращення ситуації. «Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, завтра ситуація не покращиться. Вона стане ще гіршою», — сказав Мерц.

Результати виборів стали болючими і для Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який очолює Мерц. Канцлер назвав поразку своєї партії однією з найсерйозніших за останні роки та навіть десятиліття. За його словами, ХДС не може ігнорувати зростання підтримки АдН, яка, на думку Мерца, ставить під сумнів демократичні інститути та правила країни.

Мерц заявив, що ХДС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) мають не допустити подальшого посилення правого популізму. На його думку, владі необхідно краще пояснювати громадянам суть реформ та переконливіше аргументувати рішення, які ухвалює уряд.

Як повідомляло раніше ForUa, європейські союзники практично вичерпали можливості для подальшого постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Передача нових боєприпасів може суттєво послабити власну протиповітряну оборону країн НАТО. Особливо гостро проблема постала перед Німеччиною.