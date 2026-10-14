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Полiтика

Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей

Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей

Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей у контексті перегорів щодо завершення російсько-української війни, і готова до них найближчими днями.

Україна перебуває у постійній комунікації з американською стороною.

"Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості", – сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що українська команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов.

"Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу", – додав Зеленський.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаКушнерЗеленськийВіткофф
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