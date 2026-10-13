Обмін розвідданими між Україною та США працює в обох напрямках - Вікер

Обмін розвідувальними даними між США та Україною відбувається в обох напрямках: Вашингтон передає Києву інформацію, а американська сторона також отримує розвіддані від українських партнерів. Про це заявив голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє «Укрінформ».

«Це факт, що Сполучені Штати діляться розвідувальною інформацією, але й ми отримуємо чимало розвідданих від наших українських друзів», — зазначив сенатор. Він наголосив, що така співпраця є двосторонньою.

Вікер також заявив, що світ зіткнувся з однією з найсерйозніших і найнебезпечніших криз міжнародної безпеки за період від часів Другої світової війни. На його думку, загроза пов’язана з «віссю агресії», до якої він зарахував Росію, Китай, Північну Корею та Іран.

«Немає жодних сумнівів, що вони допомагають одне одному. Безперечно, Росія не змогла б чинити так, як вона діє в Україні, без допомоги Китаю», — сказав сенатор. Він закликав усі сторони активізувати зусилля у відповідь на цю загрозу.

Вікер позитивно оцінив рішення країн НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Водночас він наголосив, що США мають посилити власні зусилля та розширювати співпрацю з Південною Кореєю й іншими сильними союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, оскільки загроза стосується і їх.

Під час того самого Варшавського безпекового форуму міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери не попередили Україну про удар п’ятьма балістичними ракетами по Києву ввечері 12 жовтня.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела писало, що представники США погрожували припинити обмін розвідувальною інформацією, якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи.