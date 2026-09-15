Сумщина втратила чверть генеруючих потужностей через атаку РФ

Внаслідок російських атак у Сумській області знищено об’єкт генерації потужністю 36,6 МВт. Це близько чверті загальної генеруючої потужності регіону, повідомила Асоціація суб’єктів розподільної та маневрової генерації (АСРМГ) у Facebook.

«Два дні тому ми повідомляли про влучання в об'єкт генерації одного з учасників АСРМГ у Сумській області. На сьогодні — ще 3 влучання. Об'єкт потужністю 36,6 МВт знищено, генерації на ньому немає», — йдеться в повідомленні асоціації, оприлюдненому ввечері 14 вересня.

За даними АСРМГ, загальна потужність генерації в Сумській області становить близько 145 МВт. Таким чином, внаслідок однієї атаки регіон втратив приблизно чверть своєї генеруючої потужності.

В асоціації нагадали, що розподілена генерація розвивалася в Україні як відповідь на вразливість великих енергетичних об’єктів. Менші об’єкти складніше знищити, а втрата одного з них не повинна зупиняти енергопостачання в масштабах усього регіону.

Водночас ситуація на Сумщині демонструє обмеження такого підходу. За невеликої загальної потужності регіональної генерації кожен окремий об’єкт набуває системного значення, тому його знищення одразу позначається на балансі потужностей області.

Для прифронтових областей будівництво нових генеруючих потужностей та відновлення зруйнованих об’єктів відбуваються одночасно, зазначили в АСРМГ. Ресурс для цього залишається одним і тим самим. Значна частина мегават, які бізнес вводить у таких регіонах, фактично спрямовується на заміщення вже знищених потужностей.

У галузевій статистиці такі проєкти обліковуються як приріст генерації. Однак фактичний баланс потужностей регіону при цьому може залишатися на попередньому рівні. В АСРМГ наголосили, що цю особливість необхідно враховувати під час планування опалювального сезону.

За кожним проєктом нової генерації стоять обладнання з тривалим строком постачання, залучене фінансування та місяці роботи проєктних команд. Після знищення об’єкта весь цей цикл доводиться починати спочатку. У прифронтових регіонах процес є ще довшим через безпекові обмеження.

В АСРМГ наголосили, що планові показники введення розподіленої генерації для прифронтових областей мають враховувати втрати від російських обстрілів. Без цього заплановані показники та реальний баланс потужностей розходитимуться після кожної нової атаки.

Окремого рішення, за словами асоціації, потребують питання фізичного захисту об’єктів генерації та доступності страхування воєнних ризиків для інвесторів, які працюють у прифронтових регіонах.

«Нові потужності мають з'являтися щонайменше з тією швидкістю, з якою РФ знищує наявні», — констатували в АСРМГ.