"Бавовна" на півдні Росії: цілями стали літак А-60, С-400 та нафтопереробні заводи

У ніч на 25 листопада російські міста стали цілями масованої атаки, про що офіційно повідомив Генеральний штаб. Серед основних уражених цілей — об'єкти в Таганрозі, Новоросійську та Краснодарському краї.

Експериментальний літак А-60 міг бути пошкоджений У російському Таганрозі, за попередніми даними, безпілотні літальні апарати атакували місцевий авіазавод. На території аеродрому зафіксовано пожежу одного з літаків.

Основні уражені цілі вночі:

У Таганрозі — авіазавод «ТАНТК ім. Берієва» та виробник дронів «Молнія» («Атлант Аеро»). Зафіксовано численні вибухи та великі пожежі.

Ймовірно, пошкоджено експериментальний літак А-60 з лазерною зброєю. Це підприємство також займається ремонтом літаків А-50, Ту-95МС, а також Іл-76, Бе-200 та Ту-142.

У Новоросійську — нафтовий термінал «Шесхаріс». Попередньо уражені нафтові стендери та пускова установка ЗРК С‑400.

У Краснодарському краї — Туапсинський нафтопереробний завод.

Генштаб офіційно підтвердив ураження експериментального літака А-60 в Таганрозі. Інформація про ступінь пошкоджень та загальні втрати уточнюється.