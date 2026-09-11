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Війна

СБУ викрила ще одного інформатора рф

СБУ викрила ще одного інформатора рф

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного коригувальника ракетно-дронових атак по регіону.

Зловмисник наводив удари ворога на адмінбудівлі держустанов, логістичні склади та місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, повідомляє СБУ.

Коригуванням російських обстрілів займався безробітний мешканець Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких» заробітків. 

За вказівкою рашистів інформатор обходив місто та його прилеглу територію, щоб виявити і передати до рф геолокації потенційних «цілей». 

Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності – після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону. 

Зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини. 

Після цього коригувальник мав виявити і «злити» рашистам геолокації складських приміщень українських військ. 

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. Під час обшуків у нього виявлено смартфон, на якому він накопичував фото українських об’єктів та електронними координатами на гугл-картах. 

Слідчі СБУ повідомили інформатору підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаобстрілХмельницька областьагент
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