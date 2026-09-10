Українська модель Софія Комар вижила після аварії літака у Венесуелі

6 вересня у венесуельському місті Сьюдад-Болівар зазнав аварії літак, на борту якого перебувала українська модель Софія Комар. Усі троє людей, які летіли літаком, вижили.

Про це повідомляє венесуельське видання El Pitazo з посиланням на звіт військових органів та цивільного захисту, пише hromadske.

Окрім Софії Комар, на борту перебували венесуельські брати-бізнесмени Домінго Арнальдо Амаро Чакон і Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. За даними видання, усі троє отримали травми.

Джерела El Pitazo повідомили, що перед аварією постраждалі проживали в готелі Waka Wená, одному з найдорожчих готелів національного парку Канайма. Цей парк входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фотографії Софії Комар у соціальних мережах свідчать, що група провела в національному парку понад п’ять днів.

Водночас точний стан постраждалих залишається невідомим. За даними рятувальних служб, вони зазнали поранень, однак інформація про їхній стан та медичні заклади, до яких їх доправили, не розголошується.

Влада Венесуели розпочала розслідування причин аварії. За інформацією джерела El Pitazo, літак прибув до Сьюдад-Болівара для дозаправки, після чого мав продовжити політ до Каракаса.

На оприлюднених із місця аварії зображеннях видно, що нижня частина літака частково обгоріла.

Видання також звернуло увагу на зв’язки братів Амаро Чакон із судовим розслідуванням в Іспанії, яке стосується колишнього прем’єр-міністра цієї країни Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро. Їхні імена також згадуються у звітах іспанського підрозділу, що розслідує економічні та фінансові злочини.

Згідно з матеріалами цієї справи, компанії, пов’язані з братами Амаро Чакон, могли перемістити мільйони євро за допомогою збільшення статутного капіталу. Ці операції привернули увагу іспанських правоохоронців.

За даними розслідування, частина коштів зрештою могла опинитися в компаніях, пов’язаних з оточенням Родрігеса Сапатеро.

Наразі влада Венесуели з’ясовує причини аварії літака та обставини, за яких він зазнав аварії у Сьюдад-Боліварі.