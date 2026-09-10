СБУ затримала ще одного інформатора країни-агресора

Зловмисник коригував ворожий вогонь по Силах оборони, які розташовані за 10 км від лінії фронту на Вовчанському напрямку, повідомляє СБУ.

Серед основних «цілей» рашистів були позиції ствольної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ворога.



У разі отримання координат українських військ ворог планував завдати по них прицільні удари надважкими керованими авіаційними бомбами.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта «на гарячому», коли він здійснював розвідвилазку поблизу передової на власному авто під виглядом поїздки на рибалку.



Синхронно з операцією щодо затримання інформатора було проведено заходи для убезпечення локації оборонців Харківщини.



Коригуванням обстрілів займався безробітний мешканець Чугуївського району, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.



За інструкцією рашистів їхній поплічник на власному авто об’їжджав місцевість поблизу лінії боєзіткнення та фіксував пункти дислокації українських військ.



На місці затримання в інформатора вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з рф.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій ворожого коригувальника як державна зрада.

Фото: СБУ.