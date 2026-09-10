Трамп обіцяє роздати по $5000 усім дорослим американцям

Президент США Дональд Трамп виплатить кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів у листопаді.

"Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху я виплачу кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди в розмірі 5 тис. доларів", - сказав він.

Він пояснив, що це буде схоже на те, як успішні компанії виплачують дивіденди інвесторам, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що єдиною умовою стане витрачання цих коштів виключно всередині США.

"Ми не хочемо, щоб ви поїхали до Канади", – сказав він.

Трамп заявив, що поразка Республіканської партії в листопаді означатиме, що американці втратять кордони, втратять зниження податків і втратять безпеку.

"На вас знову чекає пекло, як і всього два роки тому", – додав він.

За його словами, США були посміховиськом для всього світу, але зараз над ними вже ніхто не сміється.

Фото: whitehouse.gov.