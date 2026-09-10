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Полiтика

Переговори затягуються, бо Путін і Зеленський ненавидять одне одного, - Трамп

Переговори затягуються, бо Путін і Зеленський ненавидять одне одного, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку тижня у нього відбулася чудова розмова з Путіним і що він хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Трамп поспілкувався по телефону з Путіним у вівторок, невдовзі після того, як спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повернулися з дипломатичного візиту до Москви та Києва. Вони обговорили можливі пропозиції щодо припинення війни, повідомляє Reuters.

"Він хоче укласти угоду, і якщо Зеленський також хоче укласти угоду, це було б дуже добре", – сказав Трамп.

Незважаючи на зусилля з переговорів та заяви Трампа, представники розвідки у США, Україні та по всій Європі продовжують сумніватися, що Путін серйозно зацікавлений у припиненні війни.

"Причиною затримки є двоє людей, які ненавидять одне одного. Я думаю, що понад усе це двоє людей, які ненавидять одне одного", – додав він.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнапутінТрампЗеленський
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