СБУ затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб

Під час затримання у фігуранта вилучено два мисливські ножі, які він носив із собою, щоб у разі викриття чинити опір правоохоронцям. Але співробітники СБУ спрацювали так швидко, що агент не встиг задіяти зброю, повідомляє СБУ.

У зловмисника виявлено смартфон, на камеру якого він фіксував зовнішній периметр місцевого інфраструктурного об'єкта, по якому рф готувала комбінований удар в режимі реального часу.



Коригуванням російських обстрілів займався завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору фсб він потрапив через Телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків.



За інструкцією рашистів агент об’їжджав на таксі або велосипеді обласний центр та прилеглі райони, щоб відзняти на камеру телефону потенційні «цілі» та прозвітувати куратору з рф.



Найбільше ворога цікавили координати інфраструктурних та логістичних об’єктів.



Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його співпраці з фсб і затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта запланованої атаки рашистів.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.