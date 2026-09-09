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Рубіо сподівається на прогрес у відновленні переговорів РФ та України

Рубіо сподівається на прогрес у відновленні переговорів РФ та України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливість протягом найближчих кількох тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів між Росією та Україною.

Він назвав переговори за участю спецпредставників американського президента у Москві та Києві "змістовними", повідомляє "Європейська правда".

"Я не хочу оцінювати їх як хороші чи погані, продуктивні чи непродуктивні, окрім того, що вони були змістовними – обговорювалися нові ідеї, адже це дуже складний конфлікт", – сказав він.

Рубіо зауважив, що значного прогресу у досягненні компромісів між Україною та Росією не сталося.

"Ми спостерігаємо за ним, як ви знаєте, вже досить тривалий час, і поки що не бачимо значного прогресу з обох боків у плані готовності йти на поступки, а обидві сторони досі дотримуються дуже чітких "червоних ліній", – наголосив держсекретар.

Він висловив сподівання, що завдяки цим зустрічам вдасться прокласти шлях до відновлення переговорів між Росією та Україною за посередництва США.

"Тож я не хочу бути надто оптимістичним, але й не песимістичним у тому сенсі, що, на мою думку, протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, адже саме цього й потрібно, щоб покласти край конфлікту – обидві сторони мають погодитися на це", – сказав він.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаРубіо
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