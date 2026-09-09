Вночі ворог знову атакував Київ

"Влучання були зафіксовані в Дарницькому та Голосіївському районі. Внаслідок атаки сталось загоряння 2 вантажних автомобілів та поруч розташованого гаража, на інший локації горіла двоповерхова нежитлова будівля", - повідомляє ДСНС.

Станом на ранок усі пожежі загасили, минулося без постраждалих.

На Київщині під ворожими ударами були Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.

У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.

"Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували. Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів", – повідомили в ДСНС.

Станом на ранок роботи на місці події тривають.

Фото: ДСНС.