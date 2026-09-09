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Війна

Сили оборони ліквідували 1,5 мільйона рашистів

Сили оборони ліквідували 1,5 мільйона рашистів

За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1 480 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.09.26 склали:

- особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб; 
- танків – 12 338 (+6) од; 
- бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од; 
- артилерійських систем – 49 383 (+42) од; 
- РСЗВ – 2 105 (+1) од; 
- засобів ППО – 1 613 (+1) од; 
- наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од; 
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од; 
- крилатих ракет – 5 103 (+33) од; 
- автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од; 
- спеціальної техніки – 4 650 (+3) од. 

Дані уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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