Сили оборони ліквідували 1,5 мільйона рашистів

За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1 480 російських загарбників.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;
- танків – 12 338 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од;
- артилерійських систем – 49 383 (+42) од;
- РСЗВ – 2 105 (+1) од;
- засобів ППО – 1 613 (+1) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од;
- крилатих ракет – 5 103 (+33) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од;
- спеціальної техніки – 4 650 (+3) од.
Дані уточнюються.
Фото: Генштаб ЗСУ.Автор: Галина Роюк