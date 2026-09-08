Біля електростанції Вайсвайлер у ФРН затримали чоловіка з вибухівкою

Вранці 8 вересня поблизу електростанції Вайсвайлер у Німеччині поліція затримала 48-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці диверсій на високовольтній лінії електропередачі.

Про це повідомила поліція Кельна.

Під час затримання чоловік не чинив опору. Водночас правоохоронці виявили у нього вибухівку. Додаткові вибухові заряди поліція знайшла у встановленому в хащах неподалік наметі.

Виявлені предмети наразі оглядає фахівець зі знешкодження вибухонебезпечних предметів кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними поліції, щодо затриманого вже був виданий ордер на арешт прокуратурою міста Котбус.

Правоохоронці продовжують збирати докази на місці та обстежують прилеглу територію. Вони намагаються встановити, чи не залишилися поблизу інші вибухові або пускові пристрої, які поки що не вдалося виявити.

Поліція закликала очевидців повідомляти будь-яку інформацію про підозрілі предмети або інші обставини, які можуть мати значення для розслідування.

Інцидент стався на тлі зростання кількості підозрілих випадків у Німеччині, пов’язаних із можливою диверсійною діяльністю та безпілотниками. Від початку 2026 року правоохоронці країни зареєстрували щонайменше 165 випадків імовірних диверсій, а також 747 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Найбільше випадків імовірних диверсій зафіксували у Бранденбурзі — 23. У Північному Рейні-Вестфалії та Шлезвіг-Гольштейні зареєстрували по 21 такому випадку, у Нижній Саксонії — 15.

Окремо німецька влада пов’язувала з Росією інцидент у Лейпцигу, де поблизу українського літака виявили безпілотник із вибухівкою. Німеччина офіційно звинуватила Росію в причетності до цього випадку. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи звинувачення, заявив, що це нібито є «початком справжньої війни».