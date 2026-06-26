Суд затвердив угоду зі слідством чоловіка, який виготовив вибухівку для ліквідації військового ЗСУ

Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості у справі про державну зраду та замах на вчинення теракту проти військовослужбовця ЗСУ. Чоловік, який виготовив саморобний вибуховий пристрій для російських спецслужб, отримав покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду від 22 червня.

За даними слідства, у листопаді 2024 року обвинувачений через месенджер Signal встановив контакт із представником російських спецслужб і погодився за винагороду організувати вибух у Київській області.

Виконуючи вказівки куратора, чоловік придбав необхідні компоненти та у власній квартирі виготовив саморобний вибуховий пристрій. Згодом він залишив його у схованці у дворі житлового будинку.

Звідти пакунок забрала його спільниця, яка перевезла вибухівку за іншою адресою та залишила її біля автомобіля, яким користувався військовослужбовець Збройних сил України.

Втім, правоохоронці вчасно викрили підготовку теракту. За матеріалами справи, невстановлена особа, не дочекавшись появи військового, дистанційно привела пристрій у дію, намагаючись приховати сліди злочину. Вибух не призвів до жертв чи матеріальних збитків.

Через півтора року після затримання фігурант уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд врахував його щире каяття, активне сприяння слідству, відсутність попередніх судимостей, молодий вік, а також те, що чоловік добровільно перерахував 350 тисяч гривень на потреби Національної гвардії України.

З огляду на пом'якшувальні обставини та відсутність завданої шкоди суд призначив покарання, узгоджене сторонами, – 5 років і 1 місяць ув'язнення без конфіскації майна.