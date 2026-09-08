У Харкові зловили ще одного російського інформатора

Ним виявився місцевий військовозобов’язаний, який, ухиляючись від мобілізації, почав коригувати обстріли обласного центру на замовлення рф, повідомляє СБУ.

Фігурант вийшов на російських спецслужбістів через Телеграм-канали та запропонував свою допомогу у війні проти України.



За інструкцією рашистів їхній поплічник збирав відомості про базування Сил оборони, по яких рашисти готували комбіновані атаки, зокрема керованими авіабомбами та ударними дронами.



Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, зосередження автотехніки та логістичних складів оборонців Харкова.



Для збору розвідданих зловмисник завуальовано випитував інформацію у дружини та знайомих, оскільки сам майже не виходив з власного помешкання.



Потім коригувальник позначав геолокації українських об’єктів на гугл-картах з відповідними коментарями для подальшого «звіту» рф.



Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини інформатора і затримали його за місцем проживання.



Під час обшуків у затриманого було виявлено три смартфони, які він постійно змінював для законспірованого спілкування з рашистами.



Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: СБУ.