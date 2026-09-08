Спецпосланці Трампа привезли нові ідеї щодо мирного врегулювання, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ, а не обмежилися візитом до Москви, як це було раніше.

"І це сигнал не тільки політичної підтримки, а це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою і в України сильніша переговорна позиція. До речі, це й американська сторона говорить це і визнають їх військові та аналітики", – зазначив він.

Зеленський заявив, що візит спецпредставників Трампа став для нього можливістю показати американській стороні наслідки російських ударів, повідомляє "Європейська правда".

"Для мене це в будь-якому випадку шанс показати не тільки столицю, наших людей, показати удари руських, показати наслідки і в деталях проговорити це з прямим переговірником президента Трампа, проговорити в деталях, який пакет ППО нам потрібен", – відповів Зеленський.

Він додав, що Україна готова шукати компроміс, але Росія має йти на компромісні кроки.

"Ми сьогодні в такій ситуації, і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісів вже зробила", – наголосив Зеленський.

За його словами, спецпосланці Трампа привезли з собою нові ідеї щодо мирного врегулювання. Деякі з них президент назвав "достойними". Однак він уточнив, що не може оголошувати про них публічно, доки Україна не пропрацює деталі.

"І чи вийде їх а-а актуалізувати й зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю. Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі й наше бачення, нашу реакцію на ці ідеї – факт", – додав він.

Фото: ОП.