Суд відправив «Музу» під арешт

ВАКС обрав запобіжний захід фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко.

"Застосувати до підозрюваної Івахненко Єлизавети запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада 2026 року, визначити підозрюваній заставу у розмірі 20 млн. грн.", – йдеться у рішенні суду.

В ході судового засідання прокурор САП просив для Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливою заставою в 50 млн. грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Підозрювана заявила, що нічого не знає ні про яку злочинну організацію, заперечила будь-яку свою причетність до дій, які їй інкримінують.

Івахненко визнала факт знайомства із ключовим фігурантом справи – заступником керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою, але не уточнила характер їхніх стосунків.

За словами підозрюваної, її затримали у Львові біля залізничного вокзалу. Суду Івахненко пояснила, що їхала на відпочинок.

Прокурор також зауважив, що фотографія із сейфом з грошима безпосередньо пов'язана із операцією антикорупційних органів.

"Ці грошові кошти стосуються операції "Карфаген", – наголосив прокурор.

Івахненко фігурує в матеріалах справи як "Муза" і є співмешканкою Кропиви.

Фото: скріншот.