Вибори у Німеччині: «АдН» здобула історичну перемогу

Опубліковані попередні результати виборів до земельного парламенту Саксонії-Анхальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

"АдН" порівняно з 2021 роком покращила результат удвічі і перемагає з 43,8% – що дещо менше за 44,5% у вечірньому прогнозі, та менше за абсолютну більшість, на яку сподівалась політсила, повідомляє Spiegel.

Досі керівна ХДС отримує 17,2% голосів, СДПН – 9,3%, "Зелені" – 8,9%, Ліві – 8,6%. Лівопопулістська партія Сари Вагенкнехт, що балансувала на межі прохідного бар’єра, все ж долає його з 5,3%.

Розподіл мандатів, який наводить Виборча комісія на основі результатів, передбачає, що "АдН" отримує 39 мандатів з необхідних для більшості 42 (всього у земельному парламенті 83 мандати).

ХДС залишається з 15 мандатами замість 40, які мала після виборів 2021 року. СДПН та "Зелені" отримують по 8 мандатів, як і раніше; Ліві залишаються з 8 мандатами замість 12; партія Сари Вагенкнехт BSW отримує 5 місць.

У BSW вже заявили, що не підтримають земельний уряд ані на чолі з місцевим лідером "АдН" Ульріхом Зігмундом, ані з місцевим лідером "ХДС" Свеном Шульце.

Фото: Spiegel.