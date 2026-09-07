Майже 400 кажанів окупували квартиру в Києві

Поки власниця близько тижня була відсутня, її квартира в Києві перетворилася на притулок для цілої колонії кажанів. За цей час у помешканні оселилася 381 тварина, розповіли в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Як зазначили фахівці, кажани потрапили до квартири через відчинені вікна. Саме в цей період триває сезонна міграція рукокрилих, які переміщуються у пошуках безпечних місць для відпочинку та майбутньої зимівлі.

Десятки кажанів скупчилися на тюлі та шторах. Частина тварин літає кімнатами, намагаючись знайти зручне місце для укриття. Фахівці пояснили, що відчинене вікно фактично стало для рукокрилих запрошенням до квартири. Потрапивши всередину, тварини могли сприйняти приміщення як безпечне укриття.

Фахівці закликають не намагатися самостійно виганяти велику колонію кажанів. Якщо тварин багато, краще звернутися до спеціалістів із реабілітації рукокрилих, які допоможуть безпечно їх перемістити. До приїзду фахівців рекомендується ізолювати приміщення, де перебувають кажани, та не допускати туди дітей і домашніх тварин. Також не можна ловити рукокрилих голими руками, бити їх, використовувати отруту, аерозолі чи пилосос.

Якщо у квартирі опинився один кажан, варто дочекатися, поки він сяде, після чого за допомогою щільних рукавичок обережно помістити тварину в картонну коробку з отворами для вентиляції.

У випадку з сотнями рукокрилих самостійні спроби вилову можуть бути небезпечними як для людей, так і для самих тварин.

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