﻿
Свiт

Армія США завдала удару по іранських танкерах, одне судно затонуло

Армія США завдала удару по іранських танкерах, одне судно затонуло

Військові США знищили три нафтові танкери Корпусу вартових Ісламської революції після того, як Іран атакував два військові кораблі ВМС Сполучених Штатів. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

«5 вересня сили Центрального командування США завдали удару по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) запустив балістичні ракети по двох військових кораблях ВМС США, що патрулювали регіональні води», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що американський авіаносець та ракетний есмінець «успішно ухилилися від численних неспровокованих іранських атак». Жоден американський член екіпажу не постраждав.

«Після невдалих атак Ірану CENTCOM назавжди вивело з ладу нафтові судна КВІР M/T Downy біля узбережжя острова Харг та M/T Stark 1 поблизу Джаска. Американські сили також повністю знищили незавантажений танкер M/T Kylo (також відомий як «Ноксен») в Оманській затоці», - додали військові.

Зазначається, що по останньому судну вдарили в кількох критичних місцях.

«Три іранські танкери для перевезення сирої нафти є частиною багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних посередників. Іран не має жодних засобів для їх захисту», - наголосили в американському командуванні.

Пізніше CENTCOM поінформував, що судно M/T Kylo від отриманих пошкоджень затонуло в Оманській затоці.

Як повідомляв ForUA, збройні сили США повідомили, що 1 вересня завдали ударів по цілях Корпусу вартових ісламської революції в Ірані.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

армія СШАвійна в Ірані
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ в Києві – Зеленський
Надзвичайні події 04.09.2026 20:09:00
Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ в Києві – Зеленський
Читати
Угорщина продовжить давати захист українським чоловікам призовного віку
Свiт 04.09.2026 17:43:49
Угорщина продовжить давати захист українським чоловікам призовного віку
Читати
Клименко пояснив, чому в САП замінюють імена фігурантів умовними назвами
Суспiльство 04.09.2026 17:07:28
Клименко пояснив, чому в САП замінюють імена фігурантів умовними назвами
Читати

Популярнi статтi