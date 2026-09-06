Армія США завдала удару по іранських танкерах, одне судно затонуло

Військові США знищили три нафтові танкери Корпусу вартових Ісламської революції після того, як Іран атакував два військові кораблі ВМС Сполучених Штатів. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

«5 вересня сили Центрального командування США завдали удару по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) запустив балістичні ракети по двох військових кораблях ВМС США, що патрулювали регіональні води», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що американський авіаносець та ракетний есмінець «успішно ухилилися від численних неспровокованих іранських атак». Жоден американський член екіпажу не постраждав.

«Після невдалих атак Ірану CENTCOM назавжди вивело з ладу нафтові судна КВІР M/T Downy біля узбережжя острова Харг та M/T Stark 1 поблизу Джаска. Американські сили також повністю знищили незавантажений танкер M/T Kylo (також відомий як «Ноксен») в Оманській затоці», - додали військові.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

Зазначається, що по останньому судну вдарили в кількох критичних місцях.

«Три іранські танкери для перевезення сирої нафти є частиною багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних посередників. Іран не має жодних засобів для їх захисту», - наголосили в американському командуванні.

Пізніше CENTCOM поінформував, що судно M/T Kylo від отриманих пошкоджень затонуло в Оманській затоці.

Як повідомляв ForUA, збройні сили США повідомили, що 1 вересня завдали ударів по цілях Корпусу вартових ісламської революції в Ірані.