Україна готова не завдавати ударів по Москві до 7 вересня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до 7 вересня утримуватися від повітряних ударів по Москві в межах домовленостей, пов’язаних із переговорним процесом за участи США.

Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.

За його словами, він провів розмову з представниками адміністрації президента США, які в суботу розпочали роботу з російською стороною.

«З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які залучені в перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби, суботи, у неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», – заявив президент.

Зеленський також повідомив, що план дипломатичних заходів, які мають відбутися в Києві в неділю, 6 вересня, за участю американської команди, вже затверджений.

«Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови», – наголосив президент України.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними мають відвідати Москву та Київ для переговорів щодо можливого припинення війни.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна забезпечить безпечне функціонування повітряного простору для прибуття американських представників. За його словами, від Росії очікується дзеркальне припинення повітряних ударів.

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва стане першим приїздом американських спецпосланців до України за час нинішнього президентства Дональда Трампа.