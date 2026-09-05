ЗСУ не підтвердили наказ про режим тиші з 5 до 8 вересня

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України відповідно до плану. Водночас одностороннє припинення вогню наразі неможливе через загрозу життю та здоров’ю українських військовослужбовців.

Про це в суботу, 5 вересня, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

«Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі», – зазначив співрозмовник агентства.

Раніше низка ЗМІ та блогерів із посиланням на джерела в силовому блоці повідомила, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження дотримуватися режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, у повітрі та на морі.