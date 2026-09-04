Буданов: Умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027 року

Перемовини щодо завершення війни з Росією за посередництва США можуть відновитися до кінця вересня. Про це в інтерв’ю американській газеті The New York Times розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Буданов заявив, що переговори з Росією, за посередництва адміністрації Дональда Трампа, можуть відновитися до кінця вересня, за кілька днів після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу США на початку листопада.

За його словами, цей процес, як очікується, відновиться з візитом до Києва представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Зазначається, що хоча Віткофф та Кушнер вже декілька разів їздили до Москви, вони ще не були в Києві, незважаючи на численні офіційні запрошення.

Буданов вважає, що хоча переговори можуть відновитися цього місяця, умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027 року.

«Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Не можна воювати все життя», – сказав він.

Як повідомляв ForUA, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ відбувся у Женеві 17-18 лютого.

У липні президент Володимир Зеленський провів розмову із Віткоффом і Кушнером, під час якої сторони обговорили шляхи активізації дипломатичних зусиль для наближення миру.