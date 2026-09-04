Українців закликали прибрати російську з мовних налаштувань цифрових пристроїв

У Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови закликали українців змінити мовні налаштування цифрових пристроїв і сервісів та частіше обирати україномовний контент. Там зазначили, що щоденна поведінка користувачів впливає на те, яким буде український цифровий простір.

У Секретаріаті пояснили, що пошукові системи, соціальні мережі, відеохостинги, стримінгові платформи та інші цифрові сервіси враховують мовні налаштування і поведінку користувачів, щоб визначати їхні інтереси та пропонувати відповідний контент.

«Якою мовою ми шукаємо інформацію, які сайти відкриваємо, що дивимося й читаємо, яку мову обираємо в налаштуваннях пристроїв і сервісів – усе це формує наш цифровий простір», – зазначили в Секретаріаті.

Користувачам рекомендують встановити українську мовою за замовчуванням на смартфонах, планшетах, комп’ютерах і в браузерах, а також в облікових записах Google, YouTube, Gmail, Maps, Google News, соціальних мережах, стримінгових, ігрових та інших сервісах.

В установі радять встановити українську основною та першою серед пріоритетних мов. Якщо російська не потрібна, її пропонують прибрати з переліку мов і розкладки клавіатури.

При цьому в Секретаріаті наголошують, що різні сервіси можуть мати окремі налаштування мови інтерфейсу, контенту, рекомендацій, електронних листів і сповіщень.

Також українцям радять шукати інформацію в інтернеті українською мовою. Якщо в результатах пошуку є українськомовні та російськомовні ресурси, рекомендують обирати українськомовні.

«Мова запитів, переходи за результатами пошуку та подальша взаємодія з контентом є одними із сигналів, за якими цифрові сервіси визначають інтереси користувача», – пояснили в Секретаріаті.

Крім того, користувачам радять обирати українські версії сайтів та споживати україномовний контент: дивитися відео, слухати подкасти, читати українські ресурси й підписуватися на україномовних авторів.

У Секретаріаті також закликають підтримувати україномовний контент реакціями, коментарями та поширеннями. За їхніми словами, алгоритми рекомендацій враховують взаємодію користувачів із контентом, тому послідовний вибір українського контенту допомагає сервісам визначати мовні та контентні вподобання аудиторії.

Окремо українцям рекомендують перевіряти, якою мовою до них звертаються цифрові сервіси. Українська мова інтерфейсу не завжди означає, що листи, повідомлення та сповіщення також надходитимуть українською.

У Секретаріаті радять періодично перевіряти мовні налаштування, оскільки після оновлення застосунків, зміни пристрою, браузера або параметрів облікового запису вони можуть змінитися.

Там наголосили, що Росія десятиліттями використовувала мову як один із інструментів впливу на український інформаційний та культурний простір. За словами представників мовного омбудсмена, боротьба за українську присутність нині триває також у цифровому середовищі.

«Щоденний вибір кожного формує попит. Що більше українці шукають, читають, дивляться, слухають і взаємодіють українською – то дедалі більше стає українського цифрового продукту», – додали в Секретаріаті.