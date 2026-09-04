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Полiтика

Віткофф боїться їхати до Києва

Віткофф боїться їхати до Києва

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер перед візитом до Києва прибудуть до Москви.

Віткофф і Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян, повідомляє Kyiv Independent.

Віткофф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5–6 вересня, але Віткофф почав боятися візиту до української столиці.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно", – повідомило джерело.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаКушнерВіткофф
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