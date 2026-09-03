15 років ув’язнення отримала киянка, яка за завданням РФ намагалася підпалити авто військового

Суд призначив 15 років ув’язнення жительці Києва, яка співпрацювала з російською спецслужбою та намагалася підпалити автомобіль українського військовослужбовця. Її також зобов’язали конфіскувати майно.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, жінку визнали винною у державній зраді.

За матеріалами справи, у 2024 році вона погодилася співпрацювати з представниками спецслужб РФ. За виконання завдань їй обіцяли грошову винагороду. Жінка мала шукати автомобілі військовослужбовців Збройних сил України, фотографувати їх, передавати російській стороні інформацію про місця розташування машин, а також здійснювати їх підпали.

Наприкінці червня засуджена сфотографувала автомобіль військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Фотографію вона передала через Telegram представнику російської спецслужби.

Після цього російська сторона виготовила саморобний запальний пристрій для підпалу автомобіля.

Того ж дня жінка, виконуючи завдання російського спецслужбіста, спробувала закласти пристрій біля заздалегідь визначеного автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Після цього її затримали співробітники Служби безпеки України.

Кошти засудженої на суму майже 500 тисяч гривень після проведення необхідних процесуальних дій мають стягнути в дохід держави.

У суді жінка своєї вини не визнала. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Крім того, прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському спецслужбісту, який завербував жінку та давав їй завдання.