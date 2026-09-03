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Полiтика

Путін заявив, що домовлятиметься про припинення війни мають Україна та РФ

Путін заявив, що домовлятиметься про припинення війни мають Україна та РФ

"Домовитися між собою мають в першу чергу Росія і Україна. А інші країни готові підтримати і допомогти. І не тільки США, Китай, наприклад, постійно звертає на це увагу і сприяє, щоб проблема була вирішена і, в першу чергу, мирним шляхом. Але все таки і насамперед цю проблему мають вирішити залучені у конфлікт країни: Росія і Україна. Це підхід правильний. Але ми вдячні усім, хто намагається зробити свій внесок у врегулювання цього питання. Чи є шанс? Так, на мій погляд є", - сказав він.

Путін знову згадав, що погрози зробити небезпечним російське небо можна оцінити як державний тероризм, повідомляє "Українська правда".

За його словами, такі заяви ускладнюють проведення переговорів.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнапутін
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