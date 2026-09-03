﻿
Війна

Данські спецслужби попередили про наростаючу загрозу російських диверсій

Данські спецслужби попередили про наростаючу загрозу російських диверсій

Служба розвідки та безпеки Данії (PET) має дані про планування Росією диверсій на території країни.

"Це не просто попередження про загрозу, яка може з’явитися. Ми вже бачимо планування, дуже конкретне", – сказав очільник конттрозвідки у PET Еміль Гресгольм. 

Першочерговою ціллю є компанії оборонно-промислового комплексу, дотичні до військової допомоги Україні, повідомляє TV2.

"Ми викрили конкретні приклади, як Росія намагається вербувати звичайних данських громадян у соцмережах та на онлайн-платформах для таких завдань, як фотографування компаній чи об’єктів, щоб використати їх для планування. Якщо звичайні данці допоможуть російським спецслужбам – це надзвичайно серйозно, хай то умисно чи неумисно", – зазначив він.

Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаДаніядиверсії
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рубіо вперше прокоментував загадковий візит глави ЦРУ до РФ
Головне 03.09.2026 06:27:18
Рубіо вперше прокоментував загадковий візит глави ЦРУ до РФ
Читати
Небо як треба: навіщо насправді Україна «вимикає» повітряний простір москалям
Аналітика 03.09.2026 02:00:03
Небо як треба: навіщо насправді Україна «вимикає» повітряний простір москалям
Читати
В Україні 3 вересня очікуються дощі з грозами, температура вдень до +30°
Суспiльство 03.09.2026 00:04:32
В Україні 3 вересня очікуються дощі з грозами, температура вдень до +30°
Читати

Популярнi статтi