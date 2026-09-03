Данські спецслужби попередили про наростаючу загрозу російських диверсій

Служба розвідки та безпеки Данії (PET) має дані про планування Росією диверсій на території країни.

"Це не просто попередження про загрозу, яка може з’явитися. Ми вже бачимо планування, дуже конкретне", – сказав очільник конттрозвідки у PET Еміль Гресгольм.

Першочерговою ціллю є компанії оборонно-промислового комплексу, дотичні до військової допомоги Україні, повідомляє TV2.

"Ми викрили конкретні приклади, як Росія намагається вербувати звичайних данських громадян у соцмережах та на онлайн-платформах для таких завдань, як фотографування компаній чи об’єктів, щоб використати їх для планування. Якщо звичайні данці допоможуть російським спецслужбам – це надзвичайно серйозно, хай то умисно чи неумисно", – зазначив він.

Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.