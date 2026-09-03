Проведу зустріч з Путіним тоді, коли війна добігатиме кінця, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським президентом відбудеться лише тоді, коли Путін буде готовий підписати угоду про завершення війни проти України.

"Він зробив би це, якби я цього захотів. Але я хочу провести зустріч тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезна територія і дуже цінні землі. Там відбувається багато хорошого. Але ні, ми могли б провести його – б'юся об заклад, я міг би зробити це негайно. Я хочу провести його тоді, коли ця війна добігатиме кінця. І я думаю, що так і буде", - сказав він.

Він закликав лідерів України і Росії зупинити бойові дії, повідомляє "Українська правда" .

"Путіну та Зеленському слід припинити цю дурну війну", – заявив Трамп.

Трамп наголосив, що досягненню миру перешкоджають особисті відносини керівників двох держав.

"Знаєте, я зупинив вісім воєн. Вісім. Деякі з них вважалися б набагато складнішими для припинення, ніж ця, і я домігся їхнього припинення. Але між двома президентами існує величезна ворожнеча", - сказав він.

Фото: ТСН.