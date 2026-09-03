Національний костюм для «Міс Світу» викликав бурхливу реакцію

Представниця України на конкурсі «Міс Світу 2026» Валерія Лісовська презентувала національний костюм, у якому виступить на міжнародній сцені. Образ отримав назву «Крила Світла» та має символізувати надію, віру і незламність українського народу.

Головною деталлю вбрання стали великі білосніжні крила, які огортають фігуру конкурсантки. За задумом авторів, вони символізують світло, що з'являється після темних часів, та нагадують про віру українців у мирне майбутнє.

Корсет сукні прикрашений кристалами. Вони, за задумом творців образу, уособлюють внутрішню силу української жінки. Ніжно-блакитні елементи костюма символізують мирне небо над Україною. Загалом образ має передати історію народу, який попри війну та численні випробування продовжує зберігати надію і віру у майбутнє.

Водночас презентація костюма викликала дискусію в мережі. Частина користувачів звернула увагу на те, що в образі практично немає традиційних українських етнічних елементів — вишивки, орнаментів, прикрас або головного убору.

Критики вважають, що національний костюм на міжнародному конкурсі мав би більш виразно демонструвати саме українську культурну спадщину. На їхню думку, концепція крил і світла є універсальною та могла б представляти не лише Україну.

Водночас прихильники образу наголошують, що сучасний костюм не обов'язково має буквально повторювати традиційне вбрання. На їхню думку, «Крила Світла» передають сучасний образ України — країни, яка попри війну продовжує боротися, вірити та нести світло.

Таким чином, на конкурсі «Міс Світу 2026» Україна буде представлена не традиційною стилізацією під народний костюм, а сучасним сценічним образом «Крила Світла», головна ідея якого — показати незламність і надію українців.

Довідка: Україну на «Міс Світу 2026» представлятиме 19-річна Валерія Лісовська з Одеси. У фіналі конкурсу «Міс Україна-2025» вона здобула перемогу у 18-річному віці. Дівчина навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Лісовська володіє англійською та французькою мовами, займається тенісом, танцями та акторською майстерністю, а також проходила курси журналістики.

Як повідомляло раніше ForUa, володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна-2026» стала 22-річна Анна Ніконова з Києва, яка представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у листопаді в Пуерто-Рико.