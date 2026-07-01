«Міс Всесвіт-2026»: Україну на конкурсі представить киянка Анна Ніконова

Володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна-2026» стала 22-річна Анна Ніконова з Києва, яка представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у листопаді в Пуерто-Рико.

Про це повідомили в оргкомітеті конкурсу «Міс Всесвіт Україна», передає Ukrinform.

Анна Ніконова – освітня психологиня, випускниця магістратури Кембриджського університету. Вона досліджує, як війна впливає на навчання дітей.

Як зазначили в оргкомітеті, почесне журі обрало переможницю одностайно за підсумками національного відбору.

Президентка конкурсу «Міс Всесвіт Україна» Анна Філімонова зазначила, що участь у міжнародному конкурсі є можливістю представити Україну світові через особисту історію, культуру та соціальні ініціативи.

Ніконова, коментуючи перемогу, наголосила, що сприймає її як відповідальність представляти Україну на міжнародній арені.

«Я хочу, щоб світ побачив Україну крізь силу – розумну, освічену, сучасну, незламну. Країну, яка в найтяжчі часи не просто вистояла, а й не перестала вчитися, працювати та любити», – зазначила вона.

Анна Ніконова народилася в Києві у багатодітній родині: має сестру-близнючку та ще вісьмох братів і сестер. Вільно володіє англійською мовою. З дитинства займалася вокалом, ставала переможницею та лауреаткою українських і міжнародних дитячих конкурсів та фестивалів, а також захоплювалася художньою гімнастикою.

ForUA нагадує, торік Україну на фіналі «Міс Всесвіт» у Бангкоку (Таїланд) представляла Софія Ткачук.