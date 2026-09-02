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Війна

Україна вразила завод «НОВАТЭК», який забезпечує потреби російської армії

Україна вразила завод «НОВАТЭК», який забезпечує потреби російської армії

Сили оборони України 1 вересня уразили нафтопереробний завод «НОВАТЭК-Усть-Луґа» у Слобідці Лєнінґрадської області Росії. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що ураження цілі підтверджено. Наразі встановлюється масштаб завданих об’єкту збитків.

«НОВАТЭК-Усть-Луґа» є комплексом із фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, розташованим у порту Усть-Луга на узбережжі Балтійського моря. Проєктна потужність підприємства перевищує 6 млн тонн на рік.

Комплекс виробляє легку та важку нафту, керосин, дизельну фракцію, а також компонент суднового палива — мазут. Підприємство є частиною виробничо-логістичної інфраструктури російської компанії «НОВАТЭК» у порту Усть-Луґа.

У Генштабі також наголосили, що підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил Росії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУГенштаб
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