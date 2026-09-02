Козачою Лопань контролюють Сили оборони України, – 14-й АК

Заяви Путіна та російських пропагандистів про нібито захоплення Козачої Лопані не відповідають дійсності. Населений пункт контролюють Сили оборони України, повідомив 14-й армійський корпус.

Обстановка поблизу селища залишається напруженою. Там тривають активні бойові дії.

У 14-му армійському корпусі зазначили, що українські військові утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження.

За даними корпусу, від початку активних дій у районі Козачої Лопані російські війська втратили:

178 військових загиблими ;

; 210 військових пораненими.

У Силах оборони закликали отримувати інформацію лише з офіційних джерел і не піддаватися російським інформаційним вкидам.