Козачою Лопань контролюють Сили оборони України, – 14-й АК

Заяви Путіна та російських пропагандистів про нібито захоплення Козачої Лопані не відповідають дійсності. Населений пункт контролюють Сили оборони України, повідомив 14-й армійський корпус.
Обстановка поблизу селища залишається напруженою. Там тривають активні бойові дії.
У 14-му армійському корпусі зазначили, що українські військові утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження.
За даними корпусу, від початку активних дій у районі Козачої Лопані російські війська втратили:
- 178 військових загиблими;
- 210 військових пораненими.
У Силах оборони закликали отримувати інформацію лише з офіційних джерел і не піддаватися російським інформаційним вкидам.Автор: Сергій Ваха