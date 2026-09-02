Німецькі військові успішно випробували ракету LORA в Атлантиці

Німецькі військові успішно випробували ізраїльську балістичну ракету LORA у Північній Атлантиці. Запуск відбувся через кілька годин після того, як уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію у причетності до інциденту з дроном біля аеропорту Лейпцига.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на німецьких військових.

Німеччина наразі не має у своєму арсеналі власних балістичних ракет. У Міністерстві оборони країни зазначили, що ізраїльська LORA має дальність польоту до 500 км.

Голова Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що випробування продемонструвало можливість успішного розгортання системи та її значний потенціал.

«Наші підрозділи можуть успішно розгортати систему, і її потенційний діапазон перевищує все, що ми бачили раніше. З погляду захисту Німеччини та наших союзників це випробування знаменує нову главу в боротьбі та готовності до морської оборони», – сказав він.

За даними Reuters, Німеччина паралельно співпрацює з іншими країнами над розробкою далекобійних ракет, однак також розглядає можливість їхньої закупівлі.

Водночас Берлін планує запустити у виробництво модернізовану версію власної крилатої ракети TAURUS у 2029 році. Наразі німецькі військові мають близько 600 ракет TAURUS, дальність польоту яких становить до 500 км.

Випробування LORA відбулося на тлі загострення відносин між Німеччиною та Росією. Уряд Німеччини офіційно поклав на Росію відповідальність за інцидент, який стався на початку серпня біля аеропорту Лейпцига. Тоді безпілотник із вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорила з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом російську атаку на аеродром у Лейпцигу. За словами Зеленського, Німеччина відреагувала на інцидент і вжила відповідних заходів.