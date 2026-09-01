«Смог війни»: чим українці дихають після прильотів

Після російських ракетних і дронових атак небезпека для людей не зникає разом із вибухами. Пожежі, зруйновані будинки та промислові об’єкти викидають у повітря цілий коктейль небезпечних речовин, який може залишатися в атмосфері ще тривалий час, повідомила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко..

За її словами, війна впливає на якість повітря одразу за двома напрямами. Перший — безпосередньо вибухи боєприпасів, ракет, авіабомб та артилерійських снарядів. Другий — масштабні пожежі, які виникають після ударів у житлових кварталах, на підприємствах та в природних екосистемах. Саме другий фактор, за словами екологині, може мати довший і значніший вплив, оскільки токсичні речовини продовжують потрапляти в повітря під час горіння.

Під час детонації вибухових речовин утворюються оксиди азоту. Крім них, у повітря можуть потрапляти чадний газ, сірковмісні сполуки, сажа, свинець, вуглекислий газ та інші речовини. Особливу небезпеку становлять продукти горіння ракетного палива. Тимочко окремо згадала гептил — токсичну речовину, яка може негативно впливати на центральну нервову систему, органи дихання та слизові оболонки. За високої концентрації вона здатна спричинити втрату свідомості.

У результаті після масштабної атаки над містом може утворюватися своєрідний «смог війни» — суміш диму, пилу та хімічних сполук, якою люди продовжують дихати навіть після завершення обстрілу.

Якщо місто накрив дим, екологиня радить передусім не виходити на вулицю без нагальної потреби та не відкривати вікна, якщо поблизу видно густий дим або сталися масштабні пожежі. У приміщенні варто провести вологе прибирання, адже частинки забруднення осідають на поверхнях.

Якщо ж перебувати на вулиці необхідно, Тимочко рекомендує прикривати органи дихання щільною вологою тканиною. Водночас вона наголосила, що звичайна медична маска не забезпечує достатнього захисту від такого забруднення.

Після атаки варто також стежити за офіційними повідомленнями рятувальників та місцевої влади щодо якості повітря і не поспішати провітрювати приміщення, доки небезпека не мине.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУзафіксувала суттєве підвищення радіаційного фону від уламків ворожих безпілотників. Йдеться про фрагменти ракети «повітря–повітря» Р-60, які окупанти почали встановлювати на дрони-камікадзе типу «Шахед».