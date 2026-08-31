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Війна

Справедливість відновлено: Суд закрив кримінальне провадження щодо полковника Валерія Коновалюка

Справедливість відновлено: Суд закрив кримінальне провадження щодо полковника Валерія Коновалюка

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про закриття кримінального провадження щодо Валерія Коновалюка у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України). 

Усі процесуальні витрати на проведення експертиз віднесено на рахунок держави. Судове рішення повністю знімає процесуальні претензії та відновлює чесне ім'я Валерія Коновалюка, який протягом усієї своєї кар'єри активно займався державною та громадською діяльністю.

Справа була сфальшована та мала політичні підґрунтя. Наразі він продовжує службу в лавах Збройних Сил України, обіймаючи посаду начальника відділу соціального супроводу управління ЦВС Командування Сил ТрО ЗСУ.  

Окрім цього, полковник Коновалюк був прикомандирований до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ГУР МО України. На цій посаді він зосереджений на одному з найважливіших завдань для держави - соціальній підтримці захисників та системній роботі задля якнайшвидшого повернення українських героїв з ворожого полону додому. 

Пошук зниклих безвісті та створення належних умов для відновлення здоровья пораненим, також є головним обовʼязком полковника Коновалюка.

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судвійнаКоновалюк
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