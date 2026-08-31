Після місяця тиші США та Іран обмінялися ударами

США та Іран у неділю, 30 серпня, завдали ударів один по одному. Це стало першим за понад місяць випадком прямого військового загострення між двома країнами, повідомляє CNN.

За даними американських ЗМІ, американські військові атакували іранські пускові установки. Зокрема, під удар потрапили об'єкти на острові Ларак, розташованому поблизу Ормузької протоки. Ормузька протока має стратегічне значення для світової торгівлі, оскільки через неї проходить значна частина глобальних енергетичних потоків.

Після американської атаки Корпус вартових ісламської революції заявив про ракетні та безпілотні удари по двох американських авіабазах у Йорданії. У КВІР назвали ці атаки відповіддю на удар США по острову Ларак.

Представник Корпусу заявив, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа стало «стратегічною та смертельною помилкою». У КВІР також раніше погрожували завдати удару у відповідь на дії Вашингтона, звинувачуючи США та Ізраїль в агресії проти Ірану.

Нова серія атак стала першим за понад місяць випадком безпосереднього військового протистояння між США та Іраном. Ситуація має особливе значення через розташування острова Ларак поблизу Ормузької протоки. Будь-яке подальше загострення в цьому районі може вплинути не лише на безпекову ситуацію на Близькому Сході, а й на міжнародні енергетичні маршрути.

Наразі сторони обмінялися ударами, однак КВІР заявив про готовність продовжувати відповідь на американські дії.

Як повідомляло раніше ForUa, ВМС США розмінували головну судноплавну смугу Ормузької протоки.