В Санкт-Петербурзі ліквідували російського підполковника

Вранці 27 серпня на Колпінському шосе Санкт-Петербурга вибухнув автомобіль підполковника ВПС та ППО.

Близько 10 ранку підполковник, який знаходився за кермом машини, від'їжджав від свого дому. У цей момент в авто нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій, повідомляє "Українська правда" .

У подружжя відірвало ноги. Військовослужбовець загинув на місці, а за життя жінки наразі борються лікарі.

Внаслідок вибуху були пошкоджені інші машини та, можливо, будівля магазину поруч.

Велика частина житла в районі інциденту належить Міноборони РФ та використовується російськими військовими і їхніми сім'ями.

Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу за фактом займання автомобіля та підтвердив одного загиблого і одну постраждалу людину, госпіталізовану з травмами.

Фото: "Exilenova+".