В Санкт-Петербурзі ліквідували російського підполковника

Вранці 27 серпня на Колпінському шосе Санкт-Петербурга вибухнув автомобіль підполковника ВПС та ППО.
Близько 10 ранку підполковник, який знаходився за кермом машини, від'їжджав від свого дому. У цей момент в авто нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій, повідомляє "Українська правда" .
У подружжя відірвало ноги. Військовослужбовець загинув на місці, а за життя жінки наразі борються лікарі.
Внаслідок вибуху були пошкоджені інші машини та, можливо, будівля магазину поруч.
Велика частина житла в районі інциденту належить Міноборони РФ та використовується російськими військовими і їхніми сім'ями.
Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу за фактом займання автомобіля та підтвердив одного загиблого і одну постраждалу людину, госпіталізовану з травмами.
Фото: "Exilenova+".Автор: Галина Роюк