Масштабна спеоперація «Рубікон»: поліція вилучили наркотиків на 540 мільйонів

Нацполіція завершила масштабну спецоперацію з ліквідації наркоінфраструктури в Україні під умовною назвою "Рубікон".

Впродовж трьох етапів правоохоронці послідовно відпрацювали весь ланцюг наркобізнесу – від промислового виробництва та складської інфраструктури до логістики, онлайн-збуту й фінансових потоків, повідомляє Нацполіція.

На першому етапі спецоперації в лютому цього року було викрито промислове виробництво синтетичних наркотиків, перекриті транскордонні канали постачання. Тоді поліцейські провели понад 500 обшуків, ліквідували 34 нарколабораторії, 74 склади для зберігання готової наркопродукції та вилучили понад 27 мільйонів доз наркотиків.

Результатом другого етапу антинаркотичної операції, проведеного в червні поточного року, стало викриття та ліквідація анонімної системи онлайн-збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території держави.

Правоохоронці знешкодили чотири лабораторії та вилучили майже 90 кг наркопродукції вартістю 70 млн. грн., а також заблокували канали її розповсюдження.

Метою третього етапу спецоперації стало припинення діяльності залишкових елементів злочинної структури: встановлено вебресурси з продажу наркотовару, місця його зберігання та наркокур’єрів.

Поліцейські провели понад 290 обшуків на території 23 регіонів та столиці. Вилучено понад 100 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Припинено функціонування 56 онлайн-наркошопів та ліквідовано 64 склади зі зберігання готової наркотичної продукції. За результатами проведення завершального етапу операції 98 особам повідомлено про підозру за вчинення наркозлочинів.

За час проведення трьох етапів операції правоохоронці провели 1 209 обшуків, знешкодили 42 нарколабораторії, припинили діяльність 56 наркошопів.

Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" сягає понад 540 млн грн.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру 367 фігурантам кримінальних проваджень.

Фото: Нацполіція.