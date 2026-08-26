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Війна

Українські воїни санкціонували 16 обʼєктів у РФ

Українські воїни санкціонували 16 обʼєктів у РФ

"За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні", - сказав президент Володимир Зеленський.

Українські військові завдали ударів по російському військовому підприємству та логістиці.

Президент наголосив, що Україна відповідає на російські удари, щоб збільшувати ціну війни для країни-агресора.

"Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії", - сказав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЗСУУкраїнанафтавійнаЗеленський
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